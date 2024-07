Estudantes de universidades públicas com problemas para usar passe livre nos ônibus devem atualizar dados

O passe livre nos ônibus de Fortaleza foi garantido para os estudantes de instituições federais de ensino superior que passaram por greve, neste mês de julho. Porém, alguns alunos poderão sofrer cobrança no valor de uma passagem ao usarem os coletivos e precisam buscar os postos de atendimento do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus) para regularizar a situação.

Segundo informações do Sindiônibus, a cobrança poderá ser realizada nos casos em que o titular do documento não tenha realizado a atualização dos dados referentes ao local onde estuda.