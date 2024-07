Estudantes da rede pública retornam a Fortaleza após intercâmbio na Inglaterra

Jovens do programa Geração Bilíngue realizaram o curso de inglês na New College Group e viveram imersão cultural na cidade de Manchester

Os estudantes participantes do Geração Bilíngue, programa de intercâmbio da Prefeitura de Fortaleza, retornaram à Capital, nesse domingo, 7, após um mês em Manchester, na Inglaterra. Os adolescentes realizaram um curso de inglês na New College Group (NCG), escola de idiomas que recebe alunos do mundo todo em Manchester.

Os jovens receberam passagens de ida e volta, hospedagem e alimentação. Além disso, eles também tiveram auxílio financeiro, seguro de vida e de saúde. O grupo ficou hospedado em casas de famílias nativas, prática comum em intercâmbio.

Hugo Holanda, coordenador do Fortaleza Bilíngue, afirmou em material enviado pela assessoria de imprensa que durante a manhã, os alunos assistiam às aulas na escola. Durante a tarde, "os estudantes participaram de atividades culturais na cidade, como visitas a museus, bibliotecas, desfrutaram um pouquinho da rotina e do convívio com as pessoas locais”.