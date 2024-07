Jovem de Fortaleza participará de evento internacional na Suíça sobre impacto social

Jovem de Fortaleza Participa de Evento Internacional sobre impacto social Crédito: Arquivo Pessoal

Bianca dos Santos, 23 anos, é graduanda em Engenharia Ambiental e Sanitária do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE). Ela representará Fortaleza na Cúpula Anual dos Shapers, realizada na sede do Fórum Econômico Mundial, em Genebra, na Suíça. O evento ocorrerá entre os dias 10 e 13 de julho. A Global Shapers é uma comunidade de jovens do Fórum Econômico Mundial que possui atuação mundial, e, neste evento, estarão presentes mais de 500 jovens líderes que promovem impacto local em suas regiões. A programação conta com mais de 70 eventos, incluindo vários workshops e palestras que mostram como melhorar a liderança dentro do hub. O objetivo é conectar os participantes com outras oportunidades, parcerias e perspectivas.