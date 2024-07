Homem é preso em Fortaleza com veiculo clonado que foi roubado em Recife

Um homem foi preso na tarde dessa quinta-feira, 4, com um veículo clonado que havia sido roubado em Recife, no estado de Pernambuco. A captura foi feita pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no km 6 da BR 116, em Fortaleza.

Os agentes abordaram o carro Jeep/Compass, de cor branca, que estava com placa do estado do Rio Grande do Sul, e perceberam durante a vistoria sinais de adulteração, remarcação e clonagem do automóvel, dentre eles a placa.

De acordo com informações da PRF, os policiais utilizaram técnicas de identificação e localizaram dados do veículo original que tinha as mesmas características do “clonado”. Na consulta nos sistemas policiais, os agentes constataram que o carro havia sido roubado em abril deste ano durante um assalto a mão armada, segundo um Boletim de Ocorrência da Polícia Civil de Pernambuco.