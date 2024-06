Neymar tem pedido de apreensão de passaporte feito por mulher que diz ser mãe de filha dele

A modelo Gabriella Gáspár, modelo húngara, entrou com representação no Foro Criminal da Barra Funda, em São Paulo, e pede abertura de inquérito por falsidade ideológica contra o atacante Neymar. Além disso, ela solicita apreensão do passaporte do jogador.

O pedido ocorre por causa da investigação de paternidade. A mulher garante que Neymar é pai de sua filha. Em janeiro de 2024, o advogado dela fez uma representação ao Ministério Público de São Paulo e informou que o jogador declarou endereços falsos para não receber notificações judiciais.