Alemanha anuncia apreensão recorde de cocaína

As autoridades alemãs anunciaram, nesta segunda-feira (17), a apreensão recorde de 35,5 toneladas de cocaína, principalmente no porto de Hamburgo (norte), durante uma investigação sobre uma rede criminosa que opera entre América Latina e Europa.

Estas apreensões, em um valor total de 2,6 bilhões de euros (2,78 bilhões de dólares ou 15 bilhões de reais), ocorreram entre abril e setembro de 2023 e representam "a maior quantidade total apreendida até a data no âmbito de uma investigação alemã", indicaram os serviços da polícia e da justiça envolvidos.

As drogas escondidas em contêineres marítimos foram descobertas no porto de Hamburgo (24,5 toneladas), em Roterdã nos Países Baixos (8 toneladas) e em Guayaquil, no Equador (3 toneladas).