Expoevangélica reúne público de diversas idades em quatro dias de evento

Feira teve início na última quarta-feira e se estendeu até este sábado Crédito: Matheus Fernandes/Agência Digga +

Francisco Everton da Silva, idealizador e organizador do evento, frisa que o evento já está consolidado no calendário da Capital. “O mais importante é que a feira não tem bandeira de igreja, é interdenominacional, onde todas as igrejas, religiões cristãs participam”, disse. “Temos a parte espiritual, de louvores e adoração, temos mensagens, testemunhos, tem uma casa de oração. Fora tudo isso, temos 70 stands com produtos e serviços voltados para o cristão. Desde cadeira e equipamentos de som para a igreja. Uma diversidade de produtos”, acrescenta. Darnan Michele, 40, foi ao evento no início da tarde deste sábado. Ela conta que ouvia falar sobre o evento mas nunca havia conseguido ir. Este ano, contudo, ela fez a inscrição com antecedência e se organizou para participar. A analista foi aproveitar a programação infantil com a filha Ludmila, de 8 anos, que curtiu as apresentações infantis.