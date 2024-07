Hemoce renova parceria com Halleluya e estará na edição 2024 do festival

O estande do Hemoce estará montado na Arena Halleluya, onde os profissionais técnicos estarão disponíveis para receber as doações de sangue dos interessados, além de orientações sobre o cadastro para a doação de medula óssea.

Por mais um ano, o Festival Halleluya renova a parceria com o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce) para a realização de doação de sangue durante os dias de evento, realizado no Condomínio Espiritual Uirapuru de 17 a 21 de julho.

A parceria do festival com o Hemoce iniciou no ano de 2003, e nos quase 21 anos parceira, aproximadamente 13 mil bolsas de sangue já foram coletadas e mais de 2.850 pessoas realizaram seus cadastros para doação de medula óssea. Na edição 2023 do festival, foram coletadas 944 bolsas de sangue.

“É com muita alegria que iremos participar de mais uma edição do Festival Halleluya. O evento é mais uma oportunidade de sensibilizar a população e o público que vai participar do evento sobre a importância da doação de sangue e de medula óssea, além de ser um local para atrair novos doadores. As doações recebidas no evento beneficiam pacientes em cerca de 500 unidades de saúde em todo o Ceará”, destaca a coordenadora da captação de doadores do Hemoce, Nágela Lima.

Serviço

Festival Halleluya



Quando: 17 a 21 de julho de 2024

Onde: CEU (Condomínio Espiritual Uirapuru) - Av. Alberto Craveiro, 2222 - Castelão, Fortaleza - CE.

Entrada gratuita

A organização do evento pede que quem for ao evento, leve 1 kg de alimento