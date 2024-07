Paróquia do Carmo inicia festa da padroeira neste domingo, 7

Com o tema "Meu espírito exulta em Deus, meu Salvador", os festejos se realizam de 7 a 16 julho, com novenas votivas e momentos de oração com os paroquianos e visitantes

A partir de 7 de julho, os devotos de Nossa Senhora do Carmo, no Centro, em Fortaleza, se unem para festejá-la e agradecê-la pelas bênçãos e graças recebidas na tradicional festa da padroeira. Com o tema “Meu espírito exulta em Deus, meu Salvador", até o próximo dia 16, dia em que se celebra a santa, serão realizadas novenas votivas e momentos de oração com os paroquianos e visitantes.

Conforme a coordenadora de comunicação da paróquia, Bianca Braga, diferencial da festa deste ano é que para a abertura, acontecerá o Carmo bike - a pedalada com Maria. "Acontecerá no dia 7 de Julho, tendo concentração às 6 horas da manhã, na Paróquia do Carmo, em direção à beira-mar onde teremos a Santa Missa em um espaço e logo após o lanche", diz.