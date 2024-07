Suspeito de furtar fios de poste de iluminação é preso no Centro de Fortaleza

O homem foi flagrado com um sacola plástica que continha os fios e uma faca de cozinha. Ao avistar a composição policial, o suspeito teria largado o material em via pública

Um homem foi preso em flagrante por furto de fiação elétrica de um poste de iluminação pública, na madrugada do último domingo, 30, no bairro Centro, em Fortaleza. Ele foi flagrado realizando o furto pelas câmeras do Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid), da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

O 5° Batalhão da Polícia Militar do Ceará (5BPM) foi acionado pela Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) para as buscas.