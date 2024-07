Arraiá do ICC em Fortaleza arrecada dinheiro para pacientes da Casa Vida

O Instituto do Câncer do Ceará (ICC) realizará uma ação beneficente em prol dos pacientes que fazem parte da Casa Vida, instituição parceira que oferece acolhimento e suporte às pessoas do interior do Ceará em tratamento no Haroldo Juaçaba, principal complexo hospitalar do ICC. O “Arraiá do ICC” ocorrerá no próximo dia 6 de julho, a partir das 20 horas, na casa de shows Kukukaya, em Fortaleza.

Os ingressos já estão disponíveis para venda no site Efolia e custam R$ 40. O evento terá como atrações Iara Pamella, ex-integrante da banda Noda de Caju, Lucinha Owens e a banda Kbra da Peste.