Mais da metade das mortes no trânsito em Fortaleza envolvem ocupantes de motos

De acordo com documento, que foi lançado oficialmente em maio, nos últimos nove anos (2014–2023) o Fortaleza apresentou redução de 58,4% da mortalidade no trânsito. No entanto, o índice de óbitos de ocupantes de motocicletas tem se destacado e ido na contramão das estatísticas gerais.

O "perfil básico da vítima fatal" de trânsito em Fortaleza é composto por motoqueiros homens de 30 a 59 anos e transeuntes, também do sexo masculino, com mais de 60 anos de idade.

De acordo com o coordenador do Núcleo de Segurança Viária da AMC, Saulo Oliveira, o aumento do índice de mortes desse tipo pode ser explicado pelo fato de que o número de motocicletas em Fortaleza cresceu em torno de 46% no período entre 2014 e 2023.

Além disso, a proporção de motos detectadas nos equipamentos de fiscalização eletrônica foi de 11% em 2019 para 22% em 2024, o que significa que a contribuição das viagens por meio deste modal praticamente dobrou nos últimos cinco anos.

"Esse comportamento observado coincide com um fenômeno surgido a partir da pandemia, que é o forte crescimento das entregas por aplicativos e que se mantiveram e se fortaleceram no pós-pandemia. Mais recentemente tivemos ainda o crescimento do transporte de passageiros por moto nos aplicativos de transporte", destaca ainda o coordenador.



Saulo pontua também os comportamentos de risco observados em maior frequência no grupo de motociclistas, que são considerados usuários vulneráveis por não possuírem uma carcaça de proteção em caso de uma colisão. De acordo com dados do relatório, por exemplo, um a cada três pessoas deste grupo excede o limite estabelecido para as vias da Capital.

Ainda de acordo com ele, Fortaleza investe "fortemente nessas ações de gestão das velocidades que incluem medidas como aumento da infraestrutura cicloviária, expansão e melhorias na rede semafórica".

"Para o caso de Fortaleza, estudo antes e depois para avaliação no desempenho da segurança viária nas vias que passaram pela readequação de velocidade apontam uma redução de 68% nos sinistros com vítima fatal. Para o caso das motocicletas, a redução das mortes foi ainda mais acentuada, chegando a 78% entres esses usuários nas vias que tiveram as velocidades readequadas", explica.