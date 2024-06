Escolas de Fortaleza são premiadas por bom desempenho no Spaece 2023

O Spaece é uma avaliação externa que examina as competências e habilidades dos alunos do ensino fundamental e do ensino médio em língua portuguesa e matemática. Este ano, 256 escolas públicas da Capital obtiveram bons resultados

Ao som da canção “We are the Champions”, na voz de Freddie Mercury, os professores e gestores escolares dos seis distritos de educação de Fortaleza foram recepcionados no Centro de Eventos do Ceará nesta quarta-feira, 26, para a entrega do Prêmio Escola com Excelência em Desempenho (Pemed) 2024, que reconhece as 265 escolas que se destacaram no Sistema de Avaliação Permanente da Educação Básica do Estado do Ceará (Spaece) 2023.

O Spaece é uma avaliação externa que examina as competências e habilidades dos alunos do ensino fundamental e do ensino médio em língua portuguesa e matemática. Consiste na avaliação da alfabetização Spaece-Alfa para os alunos do 2º ano, a avaliação do ensino fundamental para os alunos de 5º e 9º ano e a avaliação do ensino médio para os alunos de 3º ano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No cerimonial, foram premiadas as escolas de 2º ano que obtiveram a partir de 85% dos alunos alfabetizados no nível adequado, assim como as que tiveram proficiência igual ou maior a 190 pontos, seguindo a classificação do Spaece-Alfa 2023; e as escolas de 5º e 9º ano que alcançaram proficiência adequada em português, em matemática e em português e matemática simultaneamente.