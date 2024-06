Bairros em Fortaleza e Caucaia devem ficar sem água nesta terça-feira, 25; veja lista

Interrupção ocorre devido a um serviço de manutenção em adutora bruta que será concluído no mesmo dia, as 13 horas, quando deve ocorrer o restabelecimento da distribuição

O abastecimento de água em mais de 70 bairros situados em Fortaleza e em Caucaia, na Região Metropolitana (RMF), será paralisado de forma emergencial às 9 horas desta terça-feira, 24. Interrupção ocorre devido a um serviço de manutenção em adutora bruta da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), que será concluído no mesmo dia, as 13 horas, "quando a distribuição de água será retomada imediatamente".

Segundo Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), o equilíbrio total do sistema em áreas elevadas ou mais distantes da estação de tratamento de água pode ocorrer em até 48 horas após conclusão do serviço.