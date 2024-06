Suspeito de participar de grupo de pornografia infantojuvenil é alvo de mandado em Fortaleza

De acordo com a PF, o investigado poderá responder pelos crimes de armazenamento e difusão de conteúdo sexual envolvendo criança ou adolescente. As penas podem chegar a até 20 anos, se somadas. Os materiais apreendidos serão usados em investigações futuras.

As investigações começaram pela Polícia Federal do Rio Grande do Sul. Entre os usuários do grupo de compartilhamento, foi verificada a possível participação de um cearense e, por isso, parte do trabalho foi repassado para a PF do Ceará.

A operação, como o próprio nome indica, tem o objetivo de interromper crimes de armazenamento e compartilhamento de conteúdo sexual de crianças e adolescentes na internet.