Detidos por furto de telhas em sucata na Jacarecaga são liberados em audiência de custódia

Na decisão da Vara de Audiências de Custódia, consta que ambos foram presos em flagrante após subtraírem telhas de PVC que estavam dentro da sucata. Eles eram rés primários, pessoas em situação de rua e trabalhavam com reciclagem. O crime não teria ocorrido mediante grave ameaça.

Dois presos suspeitos de furtar uma sucata na avenida Sargento Hermínio , no bairro Jacarecanga, em Fortaleza, foram soltos no mesmo dia da audiência de custódia. O caso foi registrado na terça-feira, 18. Os presos fr 38 3 39 anos devem cumprir medidas cautelares e foram encaminhados a tratamento de saúde após relatarem ser dependentes químicos.

A decisão pela soltura dos dois veio acompanhada das medidas cautelares a serem cumpridas pela dupla. Durante seis meses, eles não poderão se ausentar de Fortaleza por mais de oito dias sem informar o local onde podem ser encontrados. Ambos devem comparecer a todos os atos processuais.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) divulgou que a equipe do 5º Batalhão da Polícia Militar foi acionada após as câmeras de monitoramento do Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid) apontarem duas pessoas furtando objetos de uma sucata.

Tratamento de saúde

Decisão aponta que os dois presos devem ser encaminhados a Centros de Atenção Psicossocial (Caps) para que, de forma voluntária e conjunta, façam um tratamento visando combater o uso abusivo de entorpecentes.