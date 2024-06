Consulado Geral do México fará atendimento em shopping no Benfica

O Consulado Geral do México promoverá atendimento específico para cidadãos mexicanos que residem em Fortaleza, ou que vivem próximo à Capital, neste sábado, 22. O evento ocorrerá no Shopping Benfica, e as inscrições podem ser realizadas por meio de um formulário online, disponível até as 14 horas do dia do atendimento.

Os Consulados Móveis têm como objetivos facilitar o trâmite de passaporte, registro de nascimento, título de eleitor, dentre outros serviços.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O evento promovido na capital cearense busca atender cidadãos mexicanos que moram longe dos consulados gerais do Rio de Janeiro e de São Paulo, além da Embaixada do México localizada em Brasília.