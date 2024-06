Estudantes da rede municipal de Fortaleza utilizaram transporte público 5,5 milhões de vezes

Prefeitura credita o aumento no número de viagens ao Passe Livre Estudantil. Desde a implantação do Passe Livre, foram contabilizados cerca de 11 milhões de viagens gratuitas até maio

Os estudantes da rede municipal de Fortaleza utilizaram o transporte público cerca de 5,5 milhões de vezes entre janeiro e março de 2024, de acordo com dados da Prefeitura. O número representa um aumento de quase 18% na quantidade de viagens em comparação com o ano passado, quando o serviço foi utilizado cerca de 4,7 milhões de vezes.

A gestão acredita que o aumento no número de viagens é resultado do Passe Livre Estudantil, pois agora os alunos não precisam pagar duas passagens para usar o transporte público. Ainda conforme cálculo da Prefeitura, a gratuidade representou uma economia de R$ 275,5 milhões para as famílias.