CE: Suspeito de integrar facção rompe tornozeleira 21 minutos após audiência

Um homem, suspeito de integrar uma facção criminosa, rompeu a tornozeleira que faria o seu monitoramento eletrônico instantes após o término da audiência de custódia que havia decretado a medida. O POVO apurou que Matheus Rychas da Silva Martins, de 27 anos, quebrou o objeto 21 minutos depois de passar a ser monitorado.

O caso foi registrado no último sábado, 15. Matheus havia sido preso na sexta-feira, 14, no bairro Couto Fernandes, em Fortaleza, após ser flagrado por policiais militares com 1 grama de crack, 24 gramas de maconha e munições.

Os PMs chegaram a verificar se contra o suspeito havia algum mandado de prisão em aberto, o que não foi constatado. Também no 34º Distrito Policial (34ºDP), para onde ele foi levado para ser autuado, não foi encontrada ordem de prisão.