Obras do Terminal José de Alencar devem ser iniciadas neste mês de março

Com um investimento de R$ 12 milhões, a Prefeitura de Fortaleza deve iniciar, ainda neste mês de março, as obras do Terminal José de Alencar, no Centro. Devido à pandemia e a problemas com andamento no processo licitatório, o início da intervenção passou de 2020 para 2023.

"Agora, nós já concluímos a licitação. Tivemos alguns percalços durante esse processo. Provavelmente na próxima semana a gente deve começar a mobilização para o início da obra", afirma Samuel Dias, titular da Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf).

O novo terminal terá cerca de dois mil metros quadrados (m²) e ocupará o terreno onde um dia funcionou o Beco da Poeira, que foi demolido há pouco mais de uma década. Atualmente, a área já está sob posse da Prefeitura, mas, segundo Dias, um estacionamento ocupa o terreno de forma desordenada.

Nos últimos anos, a Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) já constatou a ocupação indevida do espaço público, onde foi lavrada uma notificação. A expectativa é de que, por fim, o problema seja solucionado, já que o cercamento da área será retomado para o início das intervenções.

O novo equipamento será construído entre a Praça José de Alencar e a estação de metrô que leva o mesmo nome, entre as ruas Guilherme Rocha e Liberato Barroso. Na década de 50, a Praça já foi um dos principais pontos de interligação de ônibus da Capital, que acabou migrando para a Praça da Estação. No fim da década de 80, o ponto da Praça José de Alencar foi desativado.

De acordo com o Samuel Dias, agora a dinâmica de funcionamento passará pelo processo inverso ao que aconteceu no passado. "O Terminal vem para substituir o que existia na Praça da Estação, uma antiga estação de trem, que se tornou um equipamento cultural. Entretanto, ele será integrado ao metrô e será mais eficiente por causa disso", avalia o secretário.

De acordo com a Seinf, o novo espaço contará com quiosques, banheiros, sala de apoio para motoristas, refeitório e um trabalho completo de paisagismo. A previsão é de que o equipamento esteja finalizado até abril de 2024.

"Como os primeiros serviços são as obras de pavimentação e drenagem, seremos um pouco prejudicados durante o período das chuvas, devemos estender por um ano as obras do terminal", afirma Dias, que detalha outros pontos do projeto. "A entrada seria pela rua 24 de Maio, que passará por uma requalificação urbanística, com piso intertravado e calçadas até a antiga Praça da Estação".

Por fim, o secretário destaca que, com a entrega do Terminal José de Alencar, a atual gestão concluirá o plano de inaugurar quatro terminais na Capital. Nos últimos dois anos, foram inaugurados os terminais da Washington Soares, do José Walter e da Praça Coração de Jesus.

Segundo a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), o Centro apresenta um intenso fluxo de pessoas diariamente. Atualmente, em toda a região circulam cerca de 117 linhas de ônibus, beneficiando 290 mil passageiros.

Por meio de nota, a Etufor esclarece que, futuramente, será feita a definição de quais linhas de ônibus devem operar no novo terminal, a partir de estudo do itinerário das linhas já existentes, bem como da capacidade do equipamento.

Ainda conforme a nota, será dada prioridade às linhas que já integravam a Praça da Estação. De acordo com a empresa, a expectativa é de que linhas que façam conexão com o Centro, vindas de bairros como Bom Jardim, José Walter e Planalto Ayrton Senna, também possam realizar a integração no terminal, bem como aquelas com destino ao terminal do Papicu.

