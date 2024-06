Corpo de homem é encontrado no Jockey Club Cearense, em Aquiraz

O caso está sendo investigado Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A vítima foi morta com tiros, de acordo com a investigação

O corpo de um homem foi encontrado dentro do Jockey Club Cearense, clube de hipismo que fica localizado em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza, nessa segunda-feira, 17. A vítima foi assassinada com tiros e morreu no local. Ele ainda não foi identificado formalmente.

A Secretaria de Segurança Pública (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) e a Polícia Militar do Ceará (PMCE) estiveram no estabelecimento comercial para realizar as diligências sobre o homicídio. A Perícia Forense do Ceará (Pefoce) também esteve no local para colher indícios do crime.