Passeio ciclístico com ações em saúde e meio ambiente ocorre no Passaré

Evento contou com atividades e serviços gratuitos com atenção à saúde humana e animal, além da conscientização ambiental, por meio da Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza (SMS), na manhã deste domingo, 16

Reforçar e adquirir informações em saúde e meio ambiente foram o foco do passeio ciclístico realizado no bairro Passaré, em Fortaleza, na manhã deste domingo, 16. Por volta das 7 horas, moradores do bairro e de regiões próximas ocuparam a praça do Jardim União para participar das atividades, que marcaram também as comemorações do Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado no último dia 5 de junho.

Pouco mais de dezenas de pessoas levaram suas bicicletas para iniciar o percurso de cerca de 4 quilômetros pelas ruas do bairro. A rota saiu da praça da região com destino à Arena Castelão e com retorno ao ponto de partida do percurso. O objetivo era, além de levar a conscientização ambiental às pessoas por meio do uso da bicicleta no trânsito, promover mais ações de saúde por meio da modalidade.

Por volta das 7h30min, o motorista e ciclista Iarlei Rômulo, 44, chegou ao local para fazer o que mais gosta: pedalar. Morador do bairro desde que nasceu, o ciclista conta que começou a pedalar há 15 anos e destaca as mudanças com a prática.