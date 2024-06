Teto da passarela que liga o IJF à unidade principal cedeu neste sábado

Ninguém que estava no local se feriu, segundo a direção do hospital. A passarela já está desobstruída dos entulhos

Na manhã deste sábado, 15, parte do teto onde está localizada uma passarela no Instituto José Frota (IJF), no Centro de Fortaleza, cedeu. O local onde o teto desabou liga o IJF 2 com a unidade principal do hospital.

A placa de revestimento do teto, feito de gesso, foi derrubada e provocou um bloqueio na passagem do hospital. De acordo com a direção do hospital, ninguém que estava no local se feriu.

Em nota, o hospital informou que a equipe de manutenção predial agiu rapidamente para remover os detritos e a avaliar a estrutura. Além disso, foi afirmado que a passarela já foi desobstruída.