Receita Federal promove leilão eletrônico de itens apreendidos a partir do dia 17

A Receita Federal do Brasil receberá, das 8 horas do dia 17 de junho até às 21 horas do dia 24, as propostas de pessoas físicas e jurídicas para o leilão eletrônico de mercadorias apreendidas. O evento é online e acontece por meio do portal e-Cac, na seção Leilões e doações da Receita Federal no site do Governo Federal.

O edital e lista de itens está disponível no endereço: Leilões e doações da Receita Federal.

A maioria das mercadorias que serão oferecidas a leilão foram apreendidas por falta de comprovação da importação regular, caracterizando crime de descaminho. Ao todo são 88 lotes, com valores de R$ 800 a R$ 482 mil descritos e avaliados por um valor mínimo.