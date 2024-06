Servidores do IJF fazem paralisação de duas horas nesta quinta, 6

A paralisação, de acordo com a presidente, é uma forma de advertir a gestão municipal sobre a reestruturação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS)

Servidores do Instituto Doutor José Frota (IJF), localizado no Centro de Fortaleza, fizeram uma paralisação, das 8 às 10 horas, nesta quinta-feira, 6. Os profissionais reivindicam, principalmente, a reestruturação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS).

"É desumano, porque o reconhecimento e a valorização é o mínimo. Aqui eles sofrem com falta de medicação, falta de insumos e falta de segurança", destaca Marta Brandão, presidente do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde no Estado do Ceará (Sindsaúde).