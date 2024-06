SSPDS deflagra operação no interior do Estado e prende oito suspeitos de envolvimento em crimes

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sspds) deflagrou, nesta quinta-feira, 13, uma operação no interior do Ceará a fim de prender suspeitos de envolvimento nos crimes de homicídio, tráfico de drogas, roubo e organização criminosa. A informação foi publicada nas redes sociais do governador do Estado, Elmano de Freitas (PT).

Dos oito suspeitos capturados, seis foram presos em Sobral, um em Horizonte e um em Independência.

As diligências da Operação Ethos continuam em andamento até o final do mês de junho, conforme a SSPDS.