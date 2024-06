Condomínio em Fortaleza é alvo na Justiça por falta de acessibilidade às pessoas com deficiências

Falta de rampa no local vem comprometendo tratamento de um morador; Um relatório do Ministério Público identificou demais irregularidades que não atendem às normas da Lei de Acessibilidade nos Condomínios

O Ministério Público do Ceará (MPCE), por meio 18ª Promotoria de Justiça de Fortaleza, ingressou, nessa terça-feira, 11, com uma ação na Justiça contra a administração do Condomínio Gran Terrazo, no bairro Parquelândia, na Capital, por falta de estruturas acessíveis às pessoas com deficiências. O órgão exigiu que a gestão da propriedade promova obras que possam garantir acessibilidade no local.

As mudanças devem seguir a Lei de Acessibilidade nos Condomínios nº 10.098/2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida nas estruturas. Nos autos do processo do MP, uma moradora relatou a falta de rampa de acessibilidade.

Conforme o documento, a moradora informou que o seu filho, que utiliza cadeira de rodas em virtude de uma doença hematológica, não consegue realizar fisioterapia aquática. A situação estaria comprometendo o tratamento do morador, que foi recomendado ao paciente durante o tratamento médico.