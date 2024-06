Pesquisa mostra desafios da mobilidade urbana de motociclistas em Fortaleza

De acordo com o diretor de operações do Instituto Cordial e supervisor do estudo, Luis Fernando Villaça Meyer, conta que o foco da pesquisa foi abordar de forma ampla, os riscos da circulação de motocicletas com passageiros e aperfeiçoar a análise do cenário da segurança do mototaxista em regiões distintas do País.

Já para as plataformas, as recomendações vão desde premiar motoristas pelas boas condutas e oferecer incentivos para manutenção veicular à criar canais de comunicação entre a plataforma e os parceiros.

“Os serviços de transporte de pessoas e mercadorias por moto podem ser alternativas de trabalho digno, inclusão social e geração de renda se bem estruturados. Contudo, há uma grande preocupação sobre a segurança das pessoas nesses serviços, dado o aumento dos sinistros de trânsito com motociclistas na última década no País”, detalha.

Ele pontua ainda que, considerando que a circulação de motocicletas com passageiros é permitida no Brasil, estudar e entender o cenário é fundamental. “Só assim podemos ter ações públicas e privadas baseadas em evidências que garantam que esse modo de transporte seja seguro. E o estudo traz uma série de recomendações nesse sentido”, expõe.

A coleta de dados se deu em três vertentes, sendo as observações de campo, entrevista em profundidade e realização de grupos focais. Em geral, conforme divulgado, é possível pontuar cinco eixos em que o estudo da análise dos dados coletados foi assentado: o respeito às leis e normas de trânsito, comportamento do passageiro, condições das vias, questões urbanas e relação de plataformas com os trabalhadores.

Conforme a coordenadora de mobilidade urbana do Instituto Cordial, Camila Cavalheiro, em Fortaleza, foram utilizados dados da Prefeitura e do DataSUS. “Nessa pesquisa, buscamos conhecer melhor a situação dos mototaxistas e do transporte de passageiros em motocicletas com o foco em segurança viária. Fizemos duas abordagens, uma mais quantitativa e a outra mais qualitativa”, explica.

A pesquisa mostrou também a diminuição do número de mototaxistas, que se deu pela crescente adesão do transporte por aplicativo, além de ser um reflexo do aumento das linhas na frota dos coletivos. Além disso, trouxe ainda dados da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania de Fortaleza (AMC) sobre os acidentes no trânsito com motociclistas.