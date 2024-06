Dia D contra a Poliomielite: 125 pontos de vacinação funcionam em Fortaleza neste sábado, 8

Bernardo, 4, recebeu a vacina oral contra a poliomielite neste sábado, 8, no posto Pio XII, no bairro São João do Tauape Crédito: Alexia Vieira

Fortaleza participa do dia D contra a poliomielite neste sábado, 8, com 125 salas de vacinação abertas. A campanha faz parte do esforço nacional para aumentar a cobertura vacinal das crianças contra a paralisia infantil. Os locais de imunização estarão abertos das 8 às 16h30min. O público-alvo da campanha, que começou dia 27 de maio e segue até 14 de junho, são crianças menores de cinco anos. De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, 74 mil crianças devem receber a vacina contra a poliomielite na Capital. Até o dia 4 de junho, 6 mil delas foram imunizadas. No Brasil, a meta é imunizar 13 milhões de crianças. LEIA MAIS | Ceará vacinou 99,8% das crianças nascidas em 2023 contra a poliomielite, diz Unicef

Caetano, 1, e Bernardo, 4, foram levados pelo pai, Ciel Carvalho, 35, para tomar a vacina contra a poliomielite no posto Pio XII, no bairro São João do Tauape. “Eu sempre levo no domingo, que é minha folga, na semana é sempre mais difícil. Mas hoje vim pela campanha”, afirma Ciel.

Além das gotinhas, os dois meninos atualizaram os cartões de vacina com outros imunizantes e o pai aproveitou para tomar a dose contra a gripe. Todas as vacinas, para adultos e crianças, estarão disponíveis neste sábado. Gabriela Dantas, 40, também levou o filho Levi, 3, para participar da campanha. “Acho super interessante porque evita que a gente tenha um regresso quanto às vacinações, que doenças que já foram erradicadas voltem. Importante utilizar a vacina para o bem de todos”, afirma a servidora pública.