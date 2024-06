Ceará se prepara para o dia D nacional de imunização contra a poliomielite no próximo sábado, 8

Ainda segundo Karine esse número deve aumentar, já que os municípios estão “realizando a organização e o planejamento de acordo com as necessidades do território”. A coordenadora pede que os pais verifiquem como será a programação no seu município de residência.

De acordo com a coordenadora de imunização do Ceará, Ana Karine Borges, o Estado já tem confirmado 1.500 pontos de vacinação disponíveis para atendimento da população.

O Dia D nacional da vacinação contra poliomielite será no próximo sábado dia, 8. No Ceará , a Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) recomenda que os municípios possam disponibilizar a imunizante em unidades de saúde ou em locais estratégicos de acesso à população.

As datas de dia D de vacinação contra a poliomielite surgiram das campanhas nacionais de vacinação contra a doença. Desde de 1980, as campanhas de vacinação tem grande repercussão e alcance a população alvo, as crianças. Segundo Karine, o dia “D” tem como objetivo o de “alcançar o máximo de pessoas em um curto intervalo de tempo”.

De acordo com a Sesa, as crianças menores de um ano de idade irão completar e atualizar o esquema básico de três doses. Assim, a secretaria recomenda que os pais olhem se o cartão de vacina dos bebês está atualizado. Para crianças maiores de um ano, mesmo com o esquema de três doses já completo, devem receber um reforço adicional.

Importância da vacinação

Ana Karine alerta que a poliomielite é uma doença grave que ocasiona a paralisia dos membros inferiores, prejudicando o desenvolvimento das crianças e ocasionando sequelas para toda vida. Então é primordial a garantia da vacinação durante a campanha, além de ser uma oportunidade para atualização da caderneta de vacinação em geral.

Vacinação no Ceará

O Ceará em 2023 foi destaque no ranking de cobertura vacinal no País. O Estado foi o que mais vacinou crianças contra a poliomielite, vacinando 93% das crianças alvo da campanha, seguido dos estados do Piauí com 92% e Santa Catarina com 90%. Em 2024, os resultados preliminares indicam um número ainda maior, de 95% de cobertura vacinal.

Para a Sesa, a campanha de vacinação é muito importante para alcançar índices homogêneos de cobertura vacinal em todo o território do Estado, além de garantir a proteção adequada e que o vírus da poliomielite continue erradicado no Ceará e no Brasil. O último caso no País foi registrado em 1989, na cidade de Sousa, na Paraíba.