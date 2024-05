Ceará vacinou 99,8% das crianças nascidas em 2023 contra a poliomielite, diz Unicef

Vacinação contra poliomielite no Ceará tem melhora, mas não atinge meta em 2023 Crédito: Samuel Setubal

No Brasil, o Unicef destaca a diminuição do número de crianças sem vacina. Em 2022 nasceram 2,56 milhões de crianças no Brasil e foram aplicadas 2,32 milhões de primeiras doses da Pólio (VIP) – o que significa que 243 mil crianças não receberam a primeira dose contra a Pólio. Em 2023, esse dado melhorou: nasceram 2,42 milhões de crianças no Brasil e foram aplicadas 2,27 milhões de primeiras doses da Pólio Injetável, ficando faltando 152,5 mil crianças sem vacina. “Estamos vivendo uma virada na direção de alcançarmos as coberturas vacinais necessárias para proteção de nossas crianças. Das 16 vacinas infantis recomendadas no calendário, 13 apresentaram aumento na cobertura em todo o Brasil, comparado ao registro de 2022”, afirmou a ministra da Saúde, Nísia Trindade, em coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira, 23.