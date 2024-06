Terminal do Antônio Bezerra apresenta problema elétrico na noite desta sexta-feira, 7

De acordo com Socicam, administradora do equipamento, pane não afetou embarques e um gerador foi usado para o abastecimento de energia

O Terminal Antônio Bezerra, em Fortaleza, apresentou problema elétrico e chegou a ficar no escuro no início da noite desta sexta-feira, 7. De acordo com Socicam, administradora do equipamento, pane não afetou embarques e um gerador foi usado para o abastecimento de energia. Enel foi acionada.

De acordo com informações obtidas pelo O POVO, por volta das 18h30min o local já estava com boa parte das luzes apagadas. Às 19 horas, as lâmpadas que estavam acesas apagaram e o terminal ficou no escuro.