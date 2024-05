Saiba o que disse PM que foi cercado e trocou tiros com criminosos na Paupina

Em seu depoimento à Polícia Civil, ao qual O POVO teve acesso, o oficial, que terá a identidade preservada, relatou que foi até o residencial José de Alencar buscar um remédio para o filho. No local, morava um farmacêutico que realizava a venda do medicamento por um preço abaixo do mercado.

No confronto, uma mulher de 64 anos, identificada como Maria do Socorro Martins de Oliveira, morreu após ser baleada no pescoço e nas costas. O oficial conseguiu balear um dos homens que o atacaram e um outro suspeito morreu em intervenção policial durante buscas realizadas pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope).

O tenente-coronel da Polícia Militar que trocou tiros com criminosos na tarde dessa quinta-feira, 16, no bairro Paupina , em Fortaleza, relatou à Polícia Civil os momentos de terror que viveu após se ver sozinho, cercado por pessoas que tentavam matá-lo.

Em seguida, enquanto pedia informações sobre o apartamento onde morava o farmacêutico, o coronel disse ter percebido que um homem que estava na entrada do condomínio passou a mexer no celular em “atitude suspeita”. Ele também suspeitou de dois outros homens que estavam do outro lado da rua.

O PM disse que, ao entrar na rua do residencial, por volta das 16 horas, avistou dois homens fazendo sinal para que ele baixasse os vidros do veículo. O PM assim o fez e estacionou o carro na entrada do condomínio.

O coronel contou que costumava pedir o remédio através de um aplicativo de entregas, mas, nessa quinta, o motorista contratado desapareceu com o medicamento. Por isso, ele foi, pessoalmente, em seu carro, na casa do farmacêutico.

Temendo por sua segurança, o policial disse ter entrado no carro, de onde viu, pelo retrovisor, três homens armados caminhando em sua direção. Com isso, ele guiou o carro para dobrar na primeira rua à esquerda, “pois se retornasse pelo mesmo caminho (que veio) iria dar de frente com os suspeitos”.



Ao fazer a curva à esquerda, o coronel conta ter sentido que uma pedra, vinda do residencial Monteiro Lobato, atingiu o porta-malas do veículo. E que, quando entrou na rua G, ele percebeu que a rua não tinha saída. Dessa forma, entrou com o carro no condomínio Raquel de Queiroz e, no último bloco, desembarcou do veículo e ingressou em um dos apartamentos.



Dentro da residência, estavam uma mulher e três crianças. A família se trancou dentro de um quarto e o coronel passou a pedir apoio através do celular. Ele também fez uma barricada, colocando cadeiras e uma mesa na frente da porta do apartamento.



Ajoelhado atrás de uma parede entre a sala e o corredor que dá acesso aos quartos, ele se posicionou atento para uma possível troca de tiros. Da janela do apartamento, o PM conseguiu ver cinco homens armados aproximando-se do bloco onde ele estava.



O coronel disse que conseguiu ouvir quando os homens bateram na porta de um apartamento vizinho ao que estava. Eles disseram à Maria do Socorro: “quem tá aí?”, “abra a porta” e “tem alguém com a senhora?”. A mulher respondeu que estava sozinha, no que os homens responderam: “pois abra a porta”. Em seguida, o oficial disse ter escutado barulhos de disparos de arma de fogo.