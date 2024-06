Avenida Dioguinho recebe mutirão de serviços nesta quarta, 5

A 55ª edição do Fortaleza Limpa ocorre na avenida Dioguinho, localizada no bairro Praia do Futuro I, na manhã desta quarta-feira, 5. O local recebe um mutirão de serviços de zeladoria promovido pela Prefeitura de Fortaleza desde às 7h30min.

O mutirão levará ainda atividades de educação ambiental e saúde, em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente. O evento conta com a participação de profissionais da Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza (UrbFor), da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), da Secretaria da Conservação e Serviços Públicos (SCSP) e da Endemias da Secretaria Municipal da Saúde (SMS).