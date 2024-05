Enem 2024: como se inscrever? Veja datas, isenção e mais

O pagamento da taxa de inscrição, para os candidatos que não tiveram isenção, pode ser efetuado até dia 12 de junho, no valor de R$ 85 . O resultado dos pedidos de isenção da taxa foram divulgados no último dia 13 de maio.

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 iniciam nesta segunda-feira, 27, na página do participante. Os estudantes têm até dia 7 de junho para fazer sua inscrição para a prova.

Para fazerem a inscrição do Enem 2024, os candidatos devem acessar a página do participante , com o login e senha da conta gov.br.

O candidato define a cidade de realização da prova e o idioma que irá responder às questões de língua estrangeira antes de finalizar a inscrição. Para mais informações, acesse o edital.

Enem 2024: como fazer o pagamento do boleto?

O pagamento da taxa de inscrição do Enem pode ser feito por boleto — gerado na Página do Participante —, Pix, cartão de crédito, débito em conta-corrente ou poupança (a depender do banco).

Para efetuar o pagamento por Pix, basta acessar o QR code que consta no boleto.

Enem 2024: estudantes do RS terão novas datas de inscrição

Na última semana, o Ministério da Educação informou que serão abertas novas datas para as inscrições dos moradores do Rio Grande do Sul, já que o estado sofre com consequência das inundações há quase um mês.

Ainda, os candidatos terão isenção da taxa de inscrição, afirmou o ministro Camilo Santana.

Enem 2024: confira o cronograma da prova