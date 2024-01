Ceará tem potencial de mais de R$ 26 bi para saneamento até 2033, diz pesquisa

Atualmente, o Estado possui o índice mais alto da região Nordeste quando se fala sobre a coleta e o tratamento de esgoto, com 63%

O Ceará tem o potencial de receber mais de R$ 26 bilhões em investimentos até 2033 para a área de saneamento. É o que aponta a pesquisa da IFAT Brasil, com base em dados de órgãos públicos e empresas privadas.

Isso ocorre, segundo a própria, devido ao Marco Legal do Saneamento, pois tem estimulado novos investimentos no País ao facilitar a criação de instrumentos financeiros, processos de concessões privadas regulamentados e de um novo modelo de negócios no setor.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Entre as áreas do saneamento que devem receber mais recursos no Estado estão: