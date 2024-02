34,7% da população cearense ainda vive em domicílios com fossas rudimentares

Para 34,7% da população residente do Ceará, o esgotamento sanitário ainda é feito com fossas rudimentares ou buracos. Esses dispositivos recebem os dejetos dos banheiros, pias e ralos das residências, que acabam entrando em contato com o solo sem o tratamento necessário. Os dados são do Censo Demográfico de 2022, divulgados nesta sexta-feira, 23.

Esse modelo de esgotamento não é considerado adequado pelo Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab) devido ao risco de contaminação do solo e transmissão de doenças. Para um esgotamento sanitário adequado, é preciso que a residência esteja ligada à rede geral de esgoto ou pluvial, ou faça uso de fossa séptica, modelo que não permite a passagem dos dejetos para o solo.

No entanto, menos da metade dos cearenses têm acesso à rede de esgoto ou pluvial, estando disponível apenas para 37,2% da população. Já as fossas sépticas são utilizadas por 22,9% dos residentes do Estado, sendo 20% delas não ligadas à rede geral e 2,9%, conectadas.