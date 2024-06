Escola Yolanda Queiroz, no bairro Alto da Balança, é requalificada

As melhorias incluíram revisão de infraestrutura e novas instalações, com investimento de R$ 1,5 milhão. Comunidade também solicitou maior sinalização de trânsito na área

A Escola Municipal Yolanda Queiroz, localizada no bairro Alto da Balança, em Fortaleza, foi requalificada e entregue à população nesta segunda-feira, 3. Além do bairro, a unidade escolar ainda atende famílias de áreas adjacentes, como Aeroporto, Salinas, Aerolândia e São João do Tauape. Ao todo, 600 alunos do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental são beneficiados com o equipamento.

O prédio do equipamento foi inaugurado em 1987 pela rede estadual, e municipalizado em 2008. Segundo a administração escolar, os serviços de reforma tiveram início em outubro de 2022. De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, as intervenções tiveram investimento de R$ 1,5 milhão.

As melhorias incluíram serviços de padronização da infraestrutura, como revisão de coberta, pintura em geral, recuperação de revestimentos e pisos. Além disso, a unidade recebe novas instalações, como quadra de esportes, laboratórios de informática e ciências, biblioteca, salas de AEE (Atendimento Educacional Especializado) e inovação.