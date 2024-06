Polícia apreende 11 toneladas de camisas de futebol falsificadas

A polícia da Espanha fez uma operação contra a comercialização de camisas de futebol falsificadas. Assim, apreendeu uma quantidade tão grande de uniformes que totalizou cerca de 11 toneladas. Todo o material ficaria à venda para a final da Champions League, que ocorrerá neste sábado (1/6), em Londres, e também para a Eurocopa 2024, na Alemanha.

A polícia vinha investigando a falsificação das camisas desde o começo de abril. Na ocasião, os investigadores descobriram uma remessa de duas toneladas de uniformes de clubes espanhóis que chegaram da China. Desse modo, os investigadores seguiram as pistas de que o objetivo era justamente preparar o mercado ilegal para datas dos maiores eventos do continente.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mais de 20 agentes de segurança se reuniram, então, para interceptar as camisas antes que vendedores e torcedores tivessem acesso. Assim, a polícia interceptou quinze caminhões de transporte de carga e conseguiu fazer a apreensão. Além de camisas, havia outros produtos feitos a partir de fraude. Os policiais apreenderam mais de 36 mil kits de material esportivo. Muitos deles se referiam até mesmo a grandes ídolos do futebol que estão fora da Europa, como Cristiano Ronaldo (hoje no futebol árabe), ou fora da final da Champions. Os criminosos investiram em nomes que têm alto potencial de destaque na próxima Eurocopa, como Mbappé (que provavelmente estará na seleção da França na competição continental).