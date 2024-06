Pela segunda noite seguida, Planalto Ayrton Senna registra homicídio

Repórter do caderno de Cidades

Homem foi morto na noite desse sábado no bairro. Na sexta, dois homens haviam sido baleados e um deles morreu. Região sofre com disputa entre facções criminosas

Pela segunda noite seguida , um homicídio foi registrado no bairro Planalto Ayrton Senna , em Fortaleza . Na noite desse sábado, 1º, um homem ainda não identificado formalmente foi assassinado a tiros no bairro.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a 9ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso.



O Planalto Ayrton Senna tem sofrido, há mais de um ano, com a disputa entre as facções criminosas Guardiões do Estado (GDE) e Massa Carcerária, esta última surgida de um racha ocorrido naquela.