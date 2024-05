Caminhoneiro é flagrado com cocaína e anfetaminas na BR-222

Um caminhoneiro de 29 anos foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) com 375 comprimidos de anfetamina e 5 gramas de cocaína, no km 307 da BR 222, na noite dessa quinta-feira, 30. O material ilícito estava na mochila do condutor. Ação aconteceu no posto da PRF em Tianguá, a 333,5 km de Fortaleza.

Aos agentes da PRF, o motorista informou que a droga era para uso próprio e para se manter acordado por mais tempo. Ele fazia o trajeto de Timon (MA) a Limoeiro do Norte (CE) quando foi detido.