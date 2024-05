1ª corrida de rua da Polícia Federal está com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para a 1ª Corrida da Polícia Federal do Ceará, que comemora os 80 anos de criação da PF. Em clima de festa e competição, serão três modalidades, sendo 5 km, 1 0km e PCD 5 km, além das categorias não competitivas, com a corrida Kids e a Caminhada de 3 km.

O evento está marcado para o dia 15 de setembro, com concentração dos corredores às 5h45min no Bolsão do Estacionamento da Beira-Mar, nas proximidades da Avenida Rui Barbosa, em Fortaleza. As inscrições têm o valor de R$ 90 + taxa do site – com idosos e PCDs tendo desconto de 50%.

Conforme o regulamento, podem participar profissionais das Forças de Segurança, público civil, pessoas com deficiência e crianças. As idades mínimas para participação é de 16 anos para a corrida de 10 km, 14 anos para a corrida de 5 km e para a corrida Kids a idade mínima é de 2 a 13 anos.