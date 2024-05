Foragido é preso durante confraternização em restaurante de Fortaleza

Um homem de 30 anos foi preso em um restaurante enquanto participava de uma confraternização, nessa quarta-feira, 29, em Fortaleza. Contra o preso havia um mandado de prisão preventiva por envolvimento com tráfico de drogas, de uma sentença condenatória expedido pelo Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE).

De acordo com Paulo Renato Almeida, delegado da Polícia Civil, o réu estava foragido desde fevereiro deste ano. O homem é natural do estado do Maranhão. Desde que a Polícia Civil ficou ciente do mandado de prisão do foragido, começou a acompanhá-lo. A atuação criminosa foi informada pela Forças Integradas de Combate ao Crime do Maranhão (Ficco).

A ação que efetuou a prisão do réu foi realizada pelas Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado do Ceará e do Maranhão (Ficco) e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) da Polícia Militar do Ceará (PMCE).