Guarda municipal ameaça e agride homem em posto de combustíveis em Fortaleza

Um agente da Guarda Municipal do município de Forquilha, distante 214 km da Capital, apontou uma arma e agrediu um homem em um posto de combustíveis localizado no bairro São João do Tauape, em Fortaleza. O episódio aconteceu no último dia 28 de abril, no entanto, as imagens começaram a circular nesse domingo, 5.

Em vídeo registrado pelas câmeras de segurança do local, é possível ver o guarda à paisana no pátio do posto. Em seguida, o servidor puxa a arma que estava na cintura e aponta para uma pessoa que estava em um veículo estacionado no local. Posteriormente, ele entra na loja de conveniência e começa a ameaçar um homem.

Em diversos momentos o agente aponta a arma para a cabeça do rapaz. Ele ainda chegou a bater o armamento na cabeça e deu um tapa no rosto da vítima que, por sua vez, não reagiu. A Polícia Militar informou que não foi acionada para a ocorrência.