Idoso de 63 anos cai em banheiro e é resgatado pelos bombeiros em Fortaleza

Um idoso de 63 anos foi resgatado, na madrugada desta terça-feira, 28, após cair no banheiro do apartamento onde mora no bairro Meireles, em Fortaleza. Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), o homem tem deficiência, é obeso, surdo e tem mobilidade limitada em um dos braços.

A vítima caiu no banheiro e acabou trancando-se no local acidentalmente. Além do espaço reduzido, a cabeça do idoso estava pressionando a porta.