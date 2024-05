Monte de asfalto gera transtornos na avenida Domingos Olímpio

Acúmulo de piche gerou breves engarrafamentos na via desde cedo; ainda não há informações sobre a origem do asfalto deixado na avenida

Um monte de asfalto tem gerado transtornos no trânsito do cruzamento entre a avenida Domingos Olímpio e a rua Barão do Rio Branco, no bairro José Bonifácio, em Fortaleza. O pequeno morro de piche está no local desde antes das 6 horas da manhã desta terça-feira, 28, e ainda não há confirmação sobre a origem.

Por volta das 7 horas, O POVO observou lentidão no trânsito da faixa que leva ao Centro. Os motoristas precisaram desviar, o que segurava os veículos de trás.