Spaece 2023: alfabetização em Fortaleza cresce 32 pontos

A educação pública municipal de Fortaleza registrou um bom desempenho no Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Estado do Ceará (Spaece), aplicado em novembro de 2023. De acordo com dados do exame, divulgados nesta segunda-feira, 27, a alfabetização do Município obteve crescimento de 32 pontos — em comparação a edição que foi realizada em 2022.

Conforme anunciado hoje pela Prefeitura, com base em estatísticas passadas pela Secretaria da Educação do Ceará (Seduc), a proficiência (domínio das habilidades) da alfabetização Municipal no Spaece Alfa (2º ano) da última edição foi de 196 pontos, enquanto no ano anterior índice foi de 164.

Disparo é o melhor se levado em consideração a série histórica de 2012 a 2023. Além disso, no ano passado um total de 93,9% dos alunos matriculados no 2º ano do ensino fundamental da Rede Municipal foram alfabetizados na idade certa. Em 2022, a porcentagem era de 75,2%.