Arquidiocese de Fortaleza arrecada doações para o RS; veja como ajudar

Recursos serão coletados durante um mês; até o momento, 47 carretas com donativos foram enviados a cidades atingidas pelas enchentes

A Arquidiocese de Fortaleza inicia nesta segunda-feira, 27, a campanha “Ajude o RS”, que receberá doações para as cidades atingidas por enchentes, durante este mês de maio, no Rio Grande do Sul. Até o próximo 26 de junho, serão recebidos itens como água, alimentos não perecíveis, lençois, toalhas, travesseiros e agasalhos novos em postos de coleta espalhados pela Cidade.

As doações poderão ser feitas em todas as paróquias da Arquidiocese de Fortaleza e em um balcão de informações, em frente à loja Zara do shopping Iguatemi Bosque.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A ajuda também pode ser feita financeiramente, por meio da chave PIX da Cáritas Arquidiocesana de Fortaleza, 3368568600141 (CNPJ), ligada à Arquidiocese.