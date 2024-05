Viatura da Polícia Militar é levada pelo mar da Praia de Flecheiras, no Ceará

Uma viatura da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) foi levada pelo mar da Praia de Flecheiras, em Trairi, na madrugada desta sexta-feira, 24. Em registros recebidos no WhatsApp do O POVO, é possível ver a viatura da corporação boiando no mar.

De acordo com a Polícia Militar, o incidente ocorreu no momento em que o veículo estava fazendo o patrulhamento noturno pela Orla da Praia. Nenhum dos policiais militares que estavam na viatura sofreu lesões.

Ainda conforme o órgão, o carro foi retirado do mar com o auxílio de uma retroescavadeira. Um procedimento administrativo foi instaurado para investigar os fatos.