Encontro Povos do Mar celebra cultura do coco em Icapuí; veja atrações

O circuito itinerante do Encontro Sesc Povos do Mar visitará o município de Icapuí, a 205 quilômetros de Fortaleza, neste mês de maio, em edição voltada à cultura do coco. Entre os dias 23 e 26 de maio, a iniciativa celebrará a tradição do fruto no Nordeste, com programação temática em dança, culinária, música e artesanato.

Realizado há dez anos pelo Sistema Fecomércio, por meio do Sesc e do Senac, o Povos do Mar promove a valorização da memória e regionalidade em 24 municípios do litoral cearense. Para o consultor de Programação Social do Sesc, Paulo Leitão, um dos principais elementos desta edição do Encontro será a integração entre povos da faixa litorânea e do interior do Estado.